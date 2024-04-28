SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AC Scalper v2
Saiful Arifin

AC Scalper v2

Saiful Arifin
0 comentarios
Fiabilidad
87 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 43%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
851
Transacciones Rentables:
630 (74.03%)
Transacciones Irrentables:
221 (25.97%)
Mejor transacción:
42.59 USD
Peor transacción:
-104.70 USD
Beneficio Bruto:
1 634.27 USD (112 797 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (16.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.15 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
96.74%
Carga máxima del depósito:
27.98%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
443 (52.06%)
Transacciones Cortas:
408 (47.94%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-7.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-904.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-904.73 USD (10)
Crecimiento al mes:
7.68%
Pronóstico anual:
93.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
206.73 USD
Máxima:
913.65 USD (69.91%)
Reducción relativa:
De balance:
69.44% (913.65 USD)
De fondos:
71.53% (891.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 851
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.59 USD
Peor transacción: -105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +16.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -904.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
spesial AC AUDCAD
No hay comentarios
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.