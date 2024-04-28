- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
851
Transacciones Rentables:
630 (74.03%)
Transacciones Irrentables:
221 (25.97%)
Mejor transacción:
42.59 USD
Peor transacción:
-104.70 USD
Beneficio Bruto:
1 634.27 USD (112 797 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 599.99 USD (88 496 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (16.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.15 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
96.74%
Carga máxima del depósito:
27.98%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
443 (52.06%)
Transacciones Cortas:
408 (47.94%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-7.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-904.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-904.73 USD (10)
Crecimiento al mes:
7.68%
Pronóstico anual:
93.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
206.73 USD
Máxima:
913.65 USD (69.91%)
Reducción relativa:
De balance:
69.44% (913.65 USD)
De fondos:
71.53% (891.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|851
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +42.59 USD
Peor transacción: -105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +16.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -904.73 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
spesial AC AUDCAD
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
43%
0
0
USD
USD
298
USD
USD
87
100%
851
74%
97%
1.02
0.04
USD
USD
72%
1:500