Saiful Arifin

AC Scalper v2

Saiful Arifin
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 10%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
735
Bénéfice trades:
540 (73.46%)
Perte trades:
195 (26.53%)
Meilleure transaction:
42.59 USD
Pire transaction:
-104.70 USD
Bénéfice brut:
1 504.20 USD (97 694 pips)
Perte brute:
-1 550.79 USD (81 629 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (16.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.15 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
96.74%
Charge de dépôt maximale:
27.98%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
381 (51.84%)
Courts trades:
354 (48.16%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
2.79 USD
Perte moyenne:
-7.95 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-904.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-904.73 USD (10)
Croissance mensuelle:
9.10%
Prévision annuelle:
110.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
206.73 USD
Maximal:
913.65 USD (69.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.44% (913.65 USD)
Par fonds propres:
71.53% (891.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 735
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -47
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.59 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +16.28 USD
Perte consécutive maximale: -904.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AC Scalper v2
30 USD par mois
10%
0
0
USD
301
USD
75
100%
735
73%
97%
0.96
-0.06
USD
72%
1:500
