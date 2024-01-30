- 成長
トレード:
1 411
利益トレード:
1 008 (71.43%)
損失トレード:
403 (28.56%)
ベストトレード:
16.99 USD
最悪のトレード:
-23.96 USD
総利益:
2 024.38 USD (169 073 pips)
総損失:
-1 142.63 USD (161 531 pips)
最大連続の勝ち:
14 (9.08 USD)
最大連続利益:
50.33 USD (6)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
87.63%
最大入金額:
28.29%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
20.24
長いトレード:
583 (41.32%)
短いトレード:
828 (58.68%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
0.62 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-2.84 USD
最大連続の負け:
3 (-10.30 USD)
最大連続損失:
-43.57 USD (2)
月間成長:
1.91%
年間予想:
23.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43.57 USD (2.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.58% (43.57 USD)
エクイティによる:
43.59% (514.25 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD (Minors).
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?
