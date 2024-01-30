シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MinorForce MT4
Daniel Moraes Da Silva

MinorForce MT4

Daniel Moraes Da Silva
レビュー0件
信頼性
99週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 113%
XMGlobal-Real 28
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 411
利益トレード:
1 008 (71.43%)
損失トレード:
403 (28.56%)
ベストトレード:
16.99 USD
最悪のトレード:
-23.96 USD
総利益:
2 024.38 USD (169 073 pips)
総損失:
-1 142.63 USD (161 531 pips)
最大連続の勝ち:
14 (9.08 USD)
最大連続利益:
50.33 USD (6)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
87.63%
最大入金額:
28.29%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
20.24
長いトレード:
583 (41.32%)
短いトレード:
828 (58.68%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
0.62 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-2.84 USD
最大連続の負け:
3 (-10.30 USD)
最大連続損失:
-43.57 USD (2)
月間成長:
1.91%
年間予想:
23.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43.57 USD (2.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.58% (43.57 USD)
エクイティによる:
43.59% (514.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD# 592
NZDCAD# 585
AUDNZD# 234
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD# 385
NZDCAD# 382
AUDNZD# 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD# 2.8K
NZDCAD# 10K
AUDNZD# -5.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.99 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9.08 USD
最大連続損失: -10.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD (Minors).
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MinorForce MT4
30 USD/月
113%
0
0
USD
1.2K
USD
99
100%
1 411
71%
88%
1.77
0.62
USD
44%
1:300
コピー

