SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MinorForce MT4
Daniel Moraes Da Silva

MinorForce MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
100 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 114%
XMGlobal-Real 28
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 414
Gewinntrades:
1 010 (71.42%)
Verlusttrades:
404 (28.57%)
Bester Trade:
16.99 USD
Schlechtester Trade:
-23.96 USD
Bruttoprofit:
2 028.34 USD (169 478 pips)
Bruttoverlust:
-1 145.57 USD (161 933 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (9.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.33 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
87.63%
Max deposit load:
28.29%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
20.26
Long-Positionen:
583 (41.23%)
Short-Positionen:
831 (58.77%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
0.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-10.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.57 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.00%
Jahresprognose:
24.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
43.57 USD (2.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.58% (43.57 USD)
Kapital:
43.59% (514.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD# 594
NZDCAD# 586
AUDNZD# 234
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD# 384
NZDCAD# 384
AUDNZD# 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD# 2.6K
NZDCAD# 10K
AUDNZD# -5.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.99 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 28" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD (Minors).
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

Keine Bewertungen
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.17 18:29
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 21:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 09:05
No swaps are charged
2024.10.11 09:05
No swaps are charged
2024.10.10 13:42
No swaps are charged on the signal account
2024.09.26 09:10
No swaps are charged
2024.09.26 09:10
No swaps are charged
2024.09.23 13:43
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 10:18
No swaps are charged
2024.09.05 10:18
No swaps are charged
2024.08.27 05:28
No swaps are charged on the signal account
2024.08.02 10:55
No swaps are charged
2024.08.02 10:55
No swaps are charged
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MinorForce MT4
30 USD pro Monat
114%
0
0
USD
1.1K
USD
100
100%
1 414
71%
88%
1.77
0.62
USD
44%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.