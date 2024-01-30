SinaisSeções
Daniel Moraes Da Silva

MinorForce MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 comentários
Confiabilidade
99 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 113%
XMGlobal-Real 28
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 411
Negociações com lucro:
1 008 (71.43%)
Negociações com perda:
403 (28.56%)
Melhor negociação:
16.99 USD
Pior negociação:
-23.96 USD
Lucro bruto:
2 024.38 USD (169 073 pips)
Perda bruta:
-1 142.63 USD (161 531 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (9.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.33 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
87.63%
Depósito máximo carregado:
28.29%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
20.24
Negociações longas:
583 (41.32%)
Negociações curtas:
828 (58.68%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
0.62 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-2.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.57 USD (2)
Crescimento mensal:
2.77%
Previsão anual:
35.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
43.57 USD (2.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.58% (43.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.59% (514.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD# 592
NZDCAD# 585
AUDNZD# 234
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD# 385
NZDCAD# 382
AUDNZD# 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD# 2.8K
NZDCAD# 10K
AUDNZD# -5.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.99 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9.08 USD
Máxima perda consecutiva: -10.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD (Minors).
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

Sem comentários
2025.09.29 10:54
