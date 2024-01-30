SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MinorForce MT4
Daniel Moraes Da Silva

MinorForce MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 comentarios
Fiabilidad
99 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 113%
XMGlobal-Real 28
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 411
Transacciones Rentables:
1 008 (71.43%)
Transacciones Irrentables:
403 (28.56%)
Mejor transacción:
16.99 USD
Peor transacción:
-23.96 USD
Beneficio Bruto:
2 024.38 USD (169 073 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 142.63 USD (161 531 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (9.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.33 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
87.63%
Carga máxima del depósito:
28.29%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
20.24
Transacciones Largas:
583 (41.32%)
Transacciones Cortas:
828 (58.68%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
0.62 USD
Beneficio medio:
2.01 USD
Pérdidas medias:
-2.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.57 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.77%
Pronóstico anual:
35.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
43.57 USD (2.69%)
Reducción relativa:
De balance:
3.58% (43.57 USD)
De fondos:
43.59% (514.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD# 592
NZDCAD# 585
AUDNZD# 234
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD# 385
NZDCAD# 382
AUDNZD# 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD# 2.8K
NZDCAD# 10K
AUDNZD# -5.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.99 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +9.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 28" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD (Minors).
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

No hay comentarios
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.17 18:29
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 21:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 09:05
No swaps are charged
2024.10.11 09:05
No swaps are charged
2024.10.10 13:42
No swaps are charged on the signal account
2024.09.26 09:10
No swaps are charged
2024.09.26 09:10
No swaps are charged
2024.09.23 13:43
No swaps are charged on the signal account
2024.09.05 10:18
No swaps are charged
2024.09.05 10:18
No swaps are charged
2024.08.27 05:28
No swaps are charged on the signal account
2024.08.02 10:55
No swaps are charged
2024.08.02 10:55
No swaps are charged
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MinorForce MT4
30 USD al mes
113%
0
0
USD
1.2K
USD
99
100%
1 411
71%
88%
1.77
0.62
USD
44%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.