トレード:
420
利益トレード:
230 (54.76%)
損失トレード:
190 (45.24%)
ベストトレード:
79.25 EUR
最悪のトレード:
-152.16 EUR
総利益:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
総損失:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
最大連続の勝ち:
9 (240.27 EUR)
最大連続利益:
250.82 EUR (6)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
51.78%
最大入金額:
11.12%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
305 (72.62%)
短いトレード:
115 (27.38%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
2.54 EUR
平均利益:
12.88 EUR
平均損失:
-9.99 EUR
最大連続の負け:
9 (-82.86 EUR)
最大連続損失:
-406.03 EUR (4)
月間成長:
29.47%
年間予想:
357.54%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.37 EUR
最大の:
457.48 EUR (26.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.09% (457.48 EUR)
エクイティによる:
59.50% (982.79 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|211
|EURUSD#
|54
|EURJPY#
|47
|GBPJPY#
|46
|USDCAD#
|33
|USDJPY#
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|1.1K
|EURUSD#
|28
|EURJPY#
|223
|GBPJPY#
|144
|USDCAD#
|-414
|USDJPY#
|128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|112K
|EURUSD#
|-1.2K
|EURJPY#
|10K
|GBPJPY#
|5.3K
|USDCAD#
|-20K
|USDJPY#
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- ドローダウン
ベストトレード: +79.25 EUR
最悪のトレード: -152 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +240.27 EUR
最大連続損失: -82.86 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
