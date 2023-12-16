シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / X107 Dig in at every step
Guan Xi Liang

X107 Dig in at every step

Guan Xi Liang
レビュー0件
信頼性
105週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 193%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
420
利益トレード:
230 (54.76%)
損失トレード:
190 (45.24%)
ベストトレード:
79.25 EUR
最悪のトレード:
-152.16 EUR
総利益:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
総損失:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
最大連続の勝ち:
9 (240.27 EUR)
最大連続利益:
250.82 EUR (6)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
51.78%
最大入金額:
11.12%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
305 (72.62%)
短いトレード:
115 (27.38%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
2.54 EUR
平均利益:
12.88 EUR
平均損失:
-9.99 EUR
最大連続の負け:
9 (-82.86 EUR)
最大連続損失:
-406.03 EUR (4)
月間成長:
29.47%
年間予想:
357.54%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.37 EUR
最大の:
457.48 EUR (26.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.09% (457.48 EUR)
エクイティによる:
59.50% (982.79 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 211
EURUSD# 54
EURJPY# 47
GBPJPY# 46
USDCAD# 33
USDJPY# 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 1.1K
EURUSD# 28
EURJPY# 223
GBPJPY# 144
USDCAD# -414
USDJPY# 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 112K
EURUSD# -1.2K
EURJPY# 10K
GBPJPY# 5.3K
USDCAD# -20K
USDJPY# 7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +79.25 EUR
最悪のトレード: -152 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +240.27 EUR
最大連続損失: -82.86 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

步步为营
レビューなし
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
