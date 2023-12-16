SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / X107 How far up to you
Guan Xi Liang

X107 How far up to you

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
92 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2023 104%
XMGlobal-MT5 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
195 (53.42%)
Loss Trade:
170 (46.58%)
Best Trade:
65.96 EUR
Worst Trade:
-152.16 EUR
Profitto lordo:
2 378.35 EUR (202 595 pips)
Perdita lorda:
-1 669.59 EUR (130 770 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (240.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
240.27 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
58.28%
Massimo carico di deposito:
11.12%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
254 (69.59%)
Short Trade:
111 (30.41%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.94 EUR
Profitto medio:
12.20 EUR
Perdita media:
-9.82 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-82.86 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-406.03 EUR (4)
Crescita mensile:
42.86%
Previsione annuale:
519.98%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.37 EUR
Massimale:
457.48 EUR (26.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.09% (457.48 EUR)
Per equità:
59.50% (982.79 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 156
EURUSD# 54
EURJPY# 47
GBPJPY# 46
USDCAD# 33
USDJPY# 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 699
EURUSD# 28
EURJPY# 223
GBPJPY# 144
USDCAD# -414
USDJPY# 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 70K
EURUSD# -1.2K
EURJPY# 10K
GBPJPY# 5.3K
USDCAD# -20K
USDJPY# 7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.96 EUR
Worst Trade: -152 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +240.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -82.86 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

多远？看你啦
Non ci sono recensioni
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 10:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 08:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
X107 How far up to you
299USD al mese
104%
0
0
USD
949
EUR
92
98%
365
53%
58%
1.42
1.94
EUR
59%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.