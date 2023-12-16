信号部分
信号 / MetaTrader 5 / X107 Dig in at every step
Guan Xi Liang

X107 Dig in at every step

Guan Xi Liang
0条评论
可靠性
105
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 193%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
420
盈利交易:
230 (54.76%)
亏损交易:
190 (45.24%)
最好交易:
79.25 EUR
最差交易:
-152.16 EUR
毛利:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
毛利亏损:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
最大连续赢利:
9 (240.27 EUR)
最大连续盈利:
250.82 EUR (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
51.78%
最大入金加载:
11.12%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.33
长期交易:
305 (72.62%)
短期交易:
115 (27.38%)
利润因子:
1.56
预期回报:
2.54 EUR
平均利润:
12.88 EUR
平均损失:
-9.99 EUR
最大连续失误:
9 (-82.86 EUR)
最大连续亏损:
-406.03 EUR (4)
每月增长:
29.47%
年度预测:
357.54%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3.37 EUR
最大值:
457.48 EUR (26.44%)
相对跌幅:
结余:
44.09% (457.48 EUR)
净值:
59.50% (982.79 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 211
EURUSD# 54
EURJPY# 47
GBPJPY# 46
USDCAD# 33
USDJPY# 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 1.1K
EURUSD# 28
EURJPY# 223
GBPJPY# 144
USDCAD# -414
USDJPY# 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 112K
EURUSD# -1.2K
EURJPY# 10K
GBPJPY# 5.3K
USDCAD# -20K
USDJPY# 7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +79.25 EUR
最差交易: -152 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +240.27 EUR
最大连续亏损: -82.86 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

步步为营
没有评论
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载