- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
420
盈利交易:
230 (54.76%)
亏损交易:
190 (45.24%)
最好交易:
79.25 EUR
最差交易:
-152.16 EUR
毛利:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
毛利亏损:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
最大连续赢利:
9 (240.27 EUR)
最大连续盈利:
250.82 EUR (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
51.78%
最大入金加载:
11.12%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.33
长期交易:
305 (72.62%)
短期交易:
115 (27.38%)
利润因子:
1.56
预期回报:
2.54 EUR
平均利润:
12.88 EUR
平均损失:
-9.99 EUR
最大连续失误:
9 (-82.86 EUR)
最大连续亏损:
-406.03 EUR (4)
每月增长:
29.47%
年度预测:
357.54%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3.37 EUR
最大值:
457.48 EUR (26.44%)
相对跌幅:
结余:
44.09% (457.48 EUR)
净值:
59.50% (982.79 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|211
|EURUSD#
|54
|EURJPY#
|47
|GBPJPY#
|46
|USDCAD#
|33
|USDJPY#
|29
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|1.1K
|EURUSD#
|28
|EURJPY#
|223
|GBPJPY#
|144
|USDCAD#
|-414
|USDJPY#
|128
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|112K
|EURUSD#
|-1.2K
|EURJPY#
|10K
|GBPJPY#
|5.3K
|USDCAD#
|-20K
|USDJPY#
|7.2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.25 EUR
最差交易: -152 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +240.27 EUR
最大连续亏损: -82.86 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
步步为营
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
193%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
105
98%
420
54%
52%
1.56
2.54
EUR
EUR
59%
1:500