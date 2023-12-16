- 자본
트레이드:
420
이익 거래:
230 (54.76%)
손실 거래:
190 (45.24%)
최고의 거래:
79.25 EUR
최악의 거래:
-152.16 EUR
총 수익:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
총 손실:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
연속 최대 이익:
9 (240.27 EUR)
연속 최대 이익:
250.82 EUR (6)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
51.78%
최대 입금량:
11.12%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.33
롱(주식매수):
305 (72.62%)
숏(주식차입매도):
115 (27.38%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
2.54 EUR
평균 이익:
12.88 EUR
평균 손실:
-9.99 EUR
연속 최대 손실:
9 (-82.86 EUR)
연속 최대 손실:
-406.03 EUR (4)
월별 성장률:
29.47%
연간 예측:
357.54%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.37 EUR
최대한의:
457.48 EUR (26.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.09% (457.48 EUR)
자본금별:
59.50% (982.79 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|211
|EURUSD#
|54
|EURJPY#
|47
|GBPJPY#
|46
|USDCAD#
|33
|USDJPY#
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|1.1K
|EURUSD#
|28
|EURJPY#
|223
|GBPJPY#
|144
|USDCAD#
|-414
|USDJPY#
|128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|112K
|EURUSD#
|-1.2K
|EURJPY#
|10K
|GBPJPY#
|5.3K
|USDCAD#
|-20K
|USDJPY#
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
步步为营
