Guan Xi Liang

X107 Dig in at every step

Guan Xi Liang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
105 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 193%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
420
Gewinntrades:
230 (54.76%)
Verlusttrades:
190 (45.24%)
Bester Trade:
79.25 EUR
Schlechtester Trade:
-152.16 EUR
Bruttoprofit:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
Bruttoverlust:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (240.27 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
250.82 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
51.78%
Max deposit load:
11.12%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
305 (72.62%)
Short-Positionen:
115 (27.38%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
2.54 EUR
Durchschnittlicher Profit:
12.88 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.99 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-82.86 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-406.03 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
29.47%
Jahresprognose:
357.54%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.37 EUR
Maximaler:
457.48 EUR (26.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.09% (457.48 EUR)
Kapital:
59.50% (982.79 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 211
EURUSD# 54
EURJPY# 47
GBPJPY# 46
USDCAD# 33
USDJPY# 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 1.1K
EURUSD# 28
EURJPY# 223
GBPJPY# 144
USDCAD# -414
USDJPY# 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 112K
EURUSD# -1.2K
EURJPY# 10K
GBPJPY# 5.3K
USDCAD# -20K
USDJPY# 7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.25 EUR
Schlechtester Trade: -152 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +240.27 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.86 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

步步为营
Keine Bewertungen
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
