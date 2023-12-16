- Wachstum
Trades insgesamt:
420
Gewinntrades:
230 (54.76%)
Verlusttrades:
190 (45.24%)
Bester Trade:
79.25 EUR
Schlechtester Trade:
-152.16 EUR
Bruttoprofit:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
Bruttoverlust:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (240.27 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
250.82 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
51.78%
Max deposit load:
11.12%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
305 (72.62%)
Short-Positionen:
115 (27.38%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
2.54 EUR
Durchschnittlicher Profit:
12.88 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.99 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-82.86 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-406.03 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
29.47%
Jahresprognose:
357.54%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.37 EUR
Maximaler:
457.48 EUR (26.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.09% (457.48 EUR)
Kapital:
59.50% (982.79 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|211
|EURUSD#
|54
|EURJPY#
|47
|GBPJPY#
|46
|USDCAD#
|33
|USDJPY#
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|1.1K
|EURUSD#
|28
|EURJPY#
|223
|GBPJPY#
|144
|USDCAD#
|-414
|USDJPY#
|128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|112K
|EURUSD#
|-1.2K
|EURJPY#
|10K
|GBPJPY#
|5.3K
|USDCAD#
|-20K
|USDJPY#
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +79.25 EUR
Schlechtester Trade: -152 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +240.27 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.86 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
