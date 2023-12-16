- Crescimento
Negociações:
420
Negociações com lucro:
230 (54.76%)
Negociações com perda:
190 (45.24%)
Melhor negociação:
79.25 EUR
Pior negociação:
-152.16 EUR
Lucro bruto:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
Perda bruta:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (240.27 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
250.82 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
51.78%
Depósito máximo carregado:
11.12%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
305 (72.62%)
Negociações curtas:
115 (27.38%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
2.54 EUR
Lucro médio:
12.88 EUR
Perda média:
-9.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-82.86 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-406.03 EUR (4)
Crescimento mensal:
29.47%
Previsão anual:
357.54%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.37 EUR
Máximo:
457.48 EUR (26.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.09% (457.48 EUR)
Pelo Capital Líquido:
59.50% (982.79 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|211
|EURUSD#
|54
|EURJPY#
|47
|GBPJPY#
|46
|USDCAD#
|33
|USDJPY#
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|1.1K
|EURUSD#
|28
|EURJPY#
|223
|GBPJPY#
|144
|USDCAD#
|-414
|USDJPY#
|128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|112K
|EURUSD#
|-1.2K
|EURJPY#
|10K
|GBPJPY#
|5.3K
|USDCAD#
|-20K
|USDJPY#
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
步步为营
Sem comentários
