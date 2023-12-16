SinaisSeções
Guan Xi Liang

X107 Dig in at every step

Guan Xi Liang
0 comentários
Confiabilidade
105 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 193%
XMGlobal-MT5 2
1:500
Negociações:
420
Negociações com lucro:
230 (54.76%)
Negociações com perda:
190 (45.24%)
Melhor negociação:
79.25 EUR
Pior negociação:
-152.16 EUR
Lucro bruto:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
Perda bruta:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (240.27 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
250.82 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
51.78%
Depósito máximo carregado:
11.12%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
305 (72.62%)
Negociações curtas:
115 (27.38%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
2.54 EUR
Lucro médio:
12.88 EUR
Perda média:
-9.99 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-82.86 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-406.03 EUR (4)
Crescimento mensal:
29.47%
Previsão anual:
357.54%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.37 EUR
Máximo:
457.48 EUR (26.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.09% (457.48 EUR)
Pelo Capital Líquido:
59.50% (982.79 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 211
EURUSD# 54
EURJPY# 47
GBPJPY# 46
USDCAD# 33
USDJPY# 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 1.1K
EURUSD# 28
EURJPY# 223
GBPJPY# 144
USDCAD# -414
USDJPY# 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 112K
EURUSD# -1.2K
EURJPY# 10K
GBPJPY# 5.3K
USDCAD# -20K
USDJPY# 7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Melhor negociação: +79.25 EUR
Pior negociação: -152 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +240.27 EUR
Máxima perda consecutiva: -82.86 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

步步为营
Sem comentários
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
