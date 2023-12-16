SeñalesSecciones
Guan Xi Liang

X107 Dig in at every step

Guan Xi Liang
0 comentarios
Fiabilidad
105 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 193%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
420
Transacciones Rentables:
230 (54.76%)
Transacciones Irrentables:
190 (45.24%)
Mejor transacción:
79.25 EUR
Peor transacción:
-152.16 EUR
Beneficio Bruto:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (240.27 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
250.82 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
51.78%
Carga máxima del depósito:
11.12%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.33
Transacciones Largas:
305 (72.62%)
Transacciones Cortas:
115 (27.38%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
2.54 EUR
Beneficio medio:
12.88 EUR
Pérdidas medias:
-9.99 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-82.86 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-406.03 EUR (4)
Crecimiento al mes:
29.47%
Pronóstico anual:
357.54%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.37 EUR
Máxima:
457.48 EUR (26.44%)
Reducción relativa:
De balance:
44.09% (457.48 EUR)
De fondos:
59.50% (982.79 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 211
EURUSD# 54
EURJPY# 47
GBPJPY# 46
USDCAD# 33
USDJPY# 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 1.1K
EURUSD# 28
EURJPY# 223
GBPJPY# 144
USDCAD# -414
USDJPY# 128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 112K
EURUSD# -1.2K
EURJPY# 10K
GBPJPY# 5.3K
USDCAD# -20K
USDJPY# 7.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +79.25 EUR
Peor transacción: -152 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +240.27 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -82.86 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

步步为营
No hay comentarios
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
X107 Dig in at every step
193%
0
0
USD
1K
EUR
105
98%
420
54%
52%
1.56
2.54
EUR
59%
1:500
