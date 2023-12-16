СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / X107 Dig in at every step
Guan Xi Liang

X107 Dig in at every step

Guan Xi Liang
0 отзывов
Надежность
105 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 193%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
230 (54.76%)
Убыточных трейдов:
190 (45.24%)
Лучший трейд:
79.25 EUR
Худший трейд:
-152.16 EUR
Общая прибыль:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
Общий убыток:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (240.27 EUR)
Макс. прибыль в серии:
250.82 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
51.78%
Макс. загрузка депозита:
11.12%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
305 (72.62%)
Коротких трейдов:
115 (27.38%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
2.54 EUR
Средняя прибыль:
12.88 EUR
Средний убыток:
-9.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-82.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-406.03 EUR (4)
Прирост в месяц:
29.47%
Годовой прогноз:
357.54%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.37 EUR
Максимальная:
457.48 EUR (26.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.09% (457.48 EUR)
По эквити:
59.50% (982.79 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 211
EURUSD# 54
EURJPY# 47
GBPJPY# 46
USDCAD# 33
USDJPY# 29
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 1.1K
EURUSD# 28
EURJPY# 223
GBPJPY# 144
USDCAD# -414
USDJPY# 128
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 112K
EURUSD# -1.2K
EURJPY# 10K
GBPJPY# 5.3K
USDCAD# -20K
USDJPY# 7.2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.25 EUR
Худший трейд: -152 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +240.27 EUR
Макс. убыток в серии: -82.86 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

步步为营
Нет отзывов
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
