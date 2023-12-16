- Прирост
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
230 (54.76%)
Убыточных трейдов:
190 (45.24%)
Лучший трейд:
79.25 EUR
Худший трейд:
-152.16 EUR
Общая прибыль:
2 963.06 EUR (271 008 pips)
Общий убыток:
-1 897.50 EUR (157 234 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (240.27 EUR)
Макс. прибыль в серии:
250.82 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
51.78%
Макс. загрузка депозита:
11.12%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
305 (72.62%)
Коротких трейдов:
115 (27.38%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
2.54 EUR
Средняя прибыль:
12.88 EUR
Средний убыток:
-9.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-82.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-406.03 EUR (4)
Прирост в месяц:
29.47%
Годовой прогноз:
357.54%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.37 EUR
Максимальная:
457.48 EUR (26.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.09% (457.48 EUR)
По эквити:
59.50% (982.79 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|211
|EURUSD#
|54
|EURJPY#
|47
|GBPJPY#
|46
|USDCAD#
|33
|USDJPY#
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|1.1K
|EURUSD#
|28
|EURJPY#
|223
|GBPJPY#
|144
|USDCAD#
|-414
|USDJPY#
|128
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|112K
|EURUSD#
|-1.2K
|EURJPY#
|10K
|GBPJPY#
|5.3K
|USDCAD#
|-20K
|USDJPY#
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +79.25 EUR
Худший трейд: -152 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +240.27 EUR
Макс. убыток в серии: -82.86 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
