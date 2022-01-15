シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Darwin Evolution TURBO MT5
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT5

Guillaume Duportal
レビュー0件
信頼性
208週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 399%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
968
利益トレード:
783 (80.88%)
損失トレード:
185 (19.11%)
ベストトレード:
207.95 EUR
最悪のトレード:
-138.29 EUR
総利益:
4 737.04 EUR (244 226 pips)
総損失:
-2 068.32 EUR (86 121 pips)
最大連続の勝ち:
24 (103.71 EUR)
最大連続利益:
410.49 EUR (5)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
60.60%
最大入金額:
33.91%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
8.88
長いトレード:
517 (53.41%)
短いトレード:
451 (46.59%)
プロフィットファクター:
2.29
期待されたペイオフ:
2.76 EUR
平均利益:
6.05 EUR
平均損失:
-11.18 EUR
最大連続の負け:
6 (-57.72 EUR)
最大連続損失:
-300.70 EUR (3)
月間成長:
-0.05%
年間予想:
-0.63%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 EUR
最大の:
300.70 EUR (12.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.63% (302.68 EUR)
エクイティによる:
72.80% (2 436.13 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSDx 87
NZDUSDx 77
AUDCHFx 71
EURJPYx 51
GBPUSDx 50
USDCHFx 46
USDJPYx 44
AUDJPYx 43
GBPJPYx 41
EURAUDx 40
GBPNZDx 37
GBPAUDx 37
EURCHFx 35
NZDCADx 34
CHFJPYx 34
AUDCADx 28
CADJPYx 27
NZDCHFx 25
EURUSDx 25
CADCHFx 21
NZDJPYx 19
GBPCHFx 19
GBPCADx 18
EURGBPx 15
AUDNZDx 12
EURNZDx 12
USDCADx 11
EURCADx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSDx 349
NZDUSDx 290
AUDCHFx 170
EURJPYx 97
GBPUSDx 208
USDCHFx 149
USDJPYx 115
AUDJPYx 220
GBPJPYx 74
EURAUDx 86
GBPNZDx 46
GBPAUDx 65
EURCHFx 115
NZDCADx 47
CHFJPYx 63
AUDCADx 24
CADJPYx 99
NZDCHFx 100
EURUSDx 61
CADCHFx 101
NZDJPYx 129
GBPCHFx 222
GBPCADx 173
EURGBPx -71
AUDNZDx 8
EURNZDx 51
USDCADx 23
EURCADx 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSDx 11K
NZDUSDx 10K
AUDCHFx 5.9K
EURJPYx 3.9K
GBPUSDx 8.4K
USDCHFx 13K
USDJPYx 13K
AUDJPYx 16K
GBPJPYx 4.4K
EURAUDx 6.7K
GBPNZDx 4.5K
GBPAUDx 6.8K
EURCHFx 4.2K
NZDCADx 3.9K
CHFJPYx 3.1K
AUDCADx 2.9K
CADJPYx 7.5K
NZDCHFx 1.3K
EURUSDx 3.1K
CADCHFx 3.1K
NZDJPYx 2.9K
GBPCHFx 7.8K
GBPCADx 5.3K
EURGBPx 1.4K
AUDNZDx 1.6K
EURNZDx 3.2K
USDCADx 1.9K
EURCADx 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +207.95 EUR
最悪のトレード: -138 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +103.71 EUR
最大連続損失: -57.72 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ThinkMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.07 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.20 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.03 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.01 10:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Darwin Evolution TURBO MT5
999 USD/月
399%
0
0
USD
2K
EUR
208
98%
968
80%
61%
2.29
2.76
EUR
73%
1:500
コピー

