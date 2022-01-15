- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
968
利益トレード:
783 (80.88%)
損失トレード:
185 (19.11%)
ベストトレード:
207.95 EUR
最悪のトレード:
-138.29 EUR
総利益:
4 737.04 EUR (244 226 pips)
総損失:
-2 068.32 EUR (86 121 pips)
最大連続の勝ち:
24 (103.71 EUR)
最大連続利益:
410.49 EUR (5)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
60.60%
最大入金額:
33.91%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
8.88
長いトレード:
517 (53.41%)
短いトレード:
451 (46.59%)
プロフィットファクター:
2.29
期待されたペイオフ:
2.76 EUR
平均利益:
6.05 EUR
平均損失:
-11.18 EUR
最大連続の負け:
6 (-57.72 EUR)
最大連続損失:
-300.70 EUR (3)
月間成長:
-0.05%
年間予想:
-0.63%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.18 EUR
最大の:
300.70 EUR (12.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.63% (302.68 EUR)
エクイティによる:
72.80% (2 436.13 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDx
|87
|NZDUSDx
|77
|AUDCHFx
|71
|EURJPYx
|51
|GBPUSDx
|50
|USDCHFx
|46
|USDJPYx
|44
|AUDJPYx
|43
|GBPJPYx
|41
|EURAUDx
|40
|GBPNZDx
|37
|GBPAUDx
|37
|EURCHFx
|35
|NZDCADx
|34
|CHFJPYx
|34
|AUDCADx
|28
|CADJPYx
|27
|NZDCHFx
|25
|EURUSDx
|25
|CADCHFx
|21
|NZDJPYx
|19
|GBPCHFx
|19
|GBPCADx
|18
|EURGBPx
|15
|AUDNZDx
|12
|EURNZDx
|12
|USDCADx
|11
|EURCADx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDx
|349
|NZDUSDx
|290
|AUDCHFx
|170
|EURJPYx
|97
|GBPUSDx
|208
|USDCHFx
|149
|USDJPYx
|115
|AUDJPYx
|220
|GBPJPYx
|74
|EURAUDx
|86
|GBPNZDx
|46
|GBPAUDx
|65
|EURCHFx
|115
|NZDCADx
|47
|CHFJPYx
|63
|AUDCADx
|24
|CADJPYx
|99
|NZDCHFx
|100
|EURUSDx
|61
|CADCHFx
|101
|NZDJPYx
|129
|GBPCHFx
|222
|GBPCADx
|173
|EURGBPx
|-71
|AUDNZDx
|8
|EURNZDx
|51
|USDCADx
|23
|EURCADx
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDx
|11K
|NZDUSDx
|10K
|AUDCHFx
|5.9K
|EURJPYx
|3.9K
|GBPUSDx
|8.4K
|USDCHFx
|13K
|USDJPYx
|13K
|AUDJPYx
|16K
|GBPJPYx
|4.4K
|EURAUDx
|6.7K
|GBPNZDx
|4.5K
|GBPAUDx
|6.8K
|EURCHFx
|4.2K
|NZDCADx
|3.9K
|CHFJPYx
|3.1K
|AUDCADx
|2.9K
|CADJPYx
|7.5K
|NZDCHFx
|1.3K
|EURUSDx
|3.1K
|CADCHFx
|3.1K
|NZDJPYx
|2.9K
|GBPCHFx
|7.8K
|GBPCADx
|5.3K
|EURGBPx
|1.4K
|AUDNZDx
|1.6K
|EURNZDx
|3.2K
|USDCADx
|1.9K
|EURCADx
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ThinkMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
