SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darwin Evolution TURBO MT5
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT5

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
193 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 377%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
905
Bénéfice trades:
733 (80.99%)
Perte trades:
172 (19.01%)
Meilleure transaction:
207.95 EUR
Pire transaction:
-138.29 EUR
Bénéfice brut:
4 556.38 EUR (229 219 pips)
Perte brute:
-1 980.39 EUR (78 689 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (103.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
410.49 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
61.62%
Charge de dépôt maximale:
33.91%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
8.57
Longs trades:
470 (51.93%)
Courts trades:
435 (48.07%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
2.85 EUR
Bénéfice moyen:
6.22 EUR
Perte moyenne:
-11.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-57.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-300.70 EUR (3)
Croissance mensuelle:
1.92%
Prévision annuelle:
26.08%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 EUR
Maximal:
300.70 EUR (12.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.63% (302.68 EUR)
Par fonds propres:
72.80% (2 436.13 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDx 81
NZDUSDx 76
AUDCHFx 60
EURJPYx 49
GBPUSDx 46
USDCHFx 44
USDJPYx 42
AUDJPYx 42
GBPJPYx 40
EURAUDx 36
EURCHFx 35
CHFJPYx 34
NZDCADx 31
GBPNZDx 31
GBPAUDx 29
CADJPYx 26
AUDCADx 25
NZDCHFx 25
EURUSDx 25
CADCHFx 19
NZDJPYx 19
GBPCHFx 18
GBPCADx 17
EURGBPx 15
EURNZDx 12
USDCADx 11
EURCADx 9
AUDNZDx 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDx 345
NZDUSDx 275
AUDCHFx 147
EURJPYx 94
GBPUSDx 202
USDCHFx 148
USDJPYx 113
AUDJPYx 216
GBPJPYx 74
EURAUDx 83
EURCHFx 115
CHFJPYx 63
NZDCADx 33
GBPNZDx 43
GBPAUDx 47
CADJPYx 99
AUDCADx 23
NZDCHFx 100
EURUSDx 61
CADCHFx 100
NZDJPYx 129
GBPCHFx 216
GBPCADx 172
EURGBPx -71
EURNZDx 51
USDCADx 23
EURCADx 30
AUDNZDx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDx 11K
NZDUSDx 9.8K
AUDCHFx 5.3K
EURJPYx 3.5K
GBPUSDx 8K
USDCHFx 12K
USDJPYx 12K
AUDJPYx 16K
GBPJPYx 4.2K
EURAUDx 6K
EURCHFx 4.2K
CHFJPYx 3.1K
NZDCADx 3.5K
GBPNZDx 3.9K
GBPAUDx 5.1K
CADJPYx 7.4K
AUDCADx 2.8K
NZDCHFx 1.3K
EURUSDx 3.1K
CADCHFx 3K
NZDJPYx 2.9K
GBPCHFx 7.3K
GBPCADx 5.1K
EURGBPx 1.4K
EURNZDx 3.2K
USDCADx 1.9K
EURCADx 1.9K
AUDNZDx 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +207.95 EUR
Pire transaction: -138 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +103.71 EUR
Perte consécutive maximale: -57.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.20 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.03 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.01 10:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.29 04:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Darwin Evolution TURBO MT5
999 USD par mois
377%
0
0
USD
2K
EUR
193
98%
905
80%
62%
2.30
2.85
EUR
73%
1:500
