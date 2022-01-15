SeñalesSecciones
Darwin Evolution TURBO MT5
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT5

Guillaume Duportal
Fiabilidad
208 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 399%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
968
Transacciones Rentables:
783 (80.88%)
Transacciones Irrentables:
185 (19.11%)
Mejor transacción:
207.95 EUR
Peor transacción:
-138.29 EUR
Beneficio Bruto:
4 737.04 EUR (244 226 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 068.38 EUR (86 121 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (103.71 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
410.49 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
60.60%
Carga máxima del depósito:
33.91%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
8.87
Transacciones Largas:
517 (53.41%)
Transacciones Cortas:
451 (46.59%)
Factor de Beneficio:
2.29
Beneficio Esperado:
2.76 EUR
Beneficio medio:
6.05 EUR
Pérdidas medias:
-11.18 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-57.72 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-300.70 EUR (3)
Crecimiento al mes:
-0.05%
Pronóstico anual:
-0.63%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.18 EUR
Máxima:
300.70 EUR (12.03%)
Reducción relativa:
De balance:
8.63% (302.68 EUR)
De fondos:
72.80% (2 436.13 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSDx 87
NZDUSDx 77
AUDCHFx 71
EURJPYx 51
GBPUSDx 50
USDCHFx 46
USDJPYx 44
AUDJPYx 43
GBPJPYx 41
EURAUDx 40
GBPNZDx 37
GBPAUDx 37
EURCHFx 35
NZDCADx 34
CHFJPYx 34
AUDCADx 28
CADJPYx 27
NZDCHFx 25
EURUSDx 25
CADCHFx 21
NZDJPYx 19
GBPCHFx 19
GBPCADx 18
EURGBPx 15
AUDNZDx 12
EURNZDx 12
USDCADx 11
EURCADx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSDx 349
NZDUSDx 290
AUDCHFx 170
EURJPYx 97
GBPUSDx 208
USDCHFx 149
USDJPYx 115
AUDJPYx 220
GBPJPYx 74
EURAUDx 86
GBPNZDx 46
GBPAUDx 65
EURCHFx 115
NZDCADx 47
CHFJPYx 63
AUDCADx 24
CADJPYx 99
NZDCHFx 100
EURUSDx 61
CADCHFx 101
NZDJPYx 129
GBPCHFx 222
GBPCADx 173
EURGBPx -71
AUDNZDx 8
EURNZDx 51
USDCADx 23
EURCADx 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSDx 11K
NZDUSDx 10K
AUDCHFx 5.9K
EURJPYx 3.9K
GBPUSDx 8.4K
USDCHFx 13K
USDJPYx 13K
AUDJPYx 16K
GBPJPYx 4.4K
EURAUDx 6.7K
GBPNZDx 4.5K
GBPAUDx 6.8K
EURCHFx 4.2K
NZDCADx 3.9K
CHFJPYx 3.1K
AUDCADx 2.9K
CADJPYx 7.5K
NZDCHFx 1.3K
EURUSDx 3.1K
CADCHFx 3.1K
NZDJPYx 2.9K
GBPCHFx 7.8K
GBPCADx 5.3K
EURGBPx 1.4K
AUDNZDx 1.6K
EURNZDx 3.2K
USDCADx 1.9K
EURCADx 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +207.95 EUR
Peor transacción: -138 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +103.71 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -57.72 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ThinkMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.07 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.20 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.03 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.01 10:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
