Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT5

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
193 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 377%
ThinkMarkets-Live
1:500
Trade:
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
905
Profit Trade:
733 (80.99%)
Loss Trade:
172 (19.01%)
Best Trade:
207.95 EUR
Worst Trade:
-138.29 EUR
Profitto lordo:
4 556.38 EUR (229 219 pips)
Perdita lorda:
-1 980.39 EUR (78 689 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (103.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
410.49 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
61.62%
Massimo carico di deposito:
33.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
8.57
Long Trade:
470 (51.93%)
Short Trade:
435 (48.07%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
2.85 EUR
Profitto medio:
6.22 EUR
Perdita media:
-11.51 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-57.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-300.70 EUR (3)
Crescita mensile:
1.92%
Previsione annuale:
26.08%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 EUR
Massimale:
300.70 EUR (12.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.63% (302.68 EUR)
Per equità:
72.80% (2 436.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDx 81
NZDUSDx 76
AUDCHFx 60
EURJPYx 49
GBPUSDx 46
USDCHFx 44
USDJPYx 42
AUDJPYx 42
GBPJPYx 40
EURAUDx 36
EURCHFx 35
CHFJPYx 34
NZDCADx 31
GBPNZDx 31
GBPAUDx 29
CADJPYx 26
AUDCADx 25
NZDCHFx 25
EURUSDx 25
CADCHFx 19
NZDJPYx 19
GBPCHFx 18
GBPCADx 17
EURGBPx 15
EURNZDx 12
USDCADx 11
EURCADx 9
AUDNZDx 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDx 345
NZDUSDx 275
AUDCHFx 147
EURJPYx 94
GBPUSDx 202
USDCHFx 148
USDJPYx 113
AUDJPYx 216
GBPJPYx 74
EURAUDx 83
EURCHFx 115
CHFJPYx 63
NZDCADx 33
GBPNZDx 43
GBPAUDx 47
CADJPYx 99
AUDCADx 23
NZDCHFx 100
EURUSDx 61
CADCHFx 100
NZDJPYx 129
GBPCHFx 216
GBPCADx 172
EURGBPx -71
EURNZDx 51
USDCADx 23
EURCADx 30
AUDNZDx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDx 11K
NZDUSDx 9.8K
AUDCHFx 5.3K
EURJPYx 3.5K
GBPUSDx 8K
USDCHFx 12K
USDJPYx 12K
AUDJPYx 16K
GBPJPYx 4.2K
EURAUDx 6K
EURCHFx 4.2K
CHFJPYx 3.1K
NZDCADx 3.5K
GBPNZDx 3.9K
GBPAUDx 5.1K
CADJPYx 7.4K
AUDCADx 2.8K
NZDCHFx 1.3K
EURUSDx 3.1K
CADCHFx 3K
NZDJPYx 2.9K
GBPCHFx 7.3K
GBPCADx 5.1K
EURGBPx 1.4K
EURNZDx 3.2K
USDCADx 1.9K
EURCADx 1.9K
AUDNZDx 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +207.95 EUR
Worst Trade: -138 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +103.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -57.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.20 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.03 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.01 10:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.29 04:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwin Evolution TURBO MT5
999USD al mese
377%
0
0
USD
2K
EUR
193
98%
905
80%
62%
2.30
2.85
EUR
73%
1:500
Copia

