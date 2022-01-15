SignaleKategorien
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT5

Guillaume Duportal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
208 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 399%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
968
Gewinntrades:
783 (80.88%)
Verlusttrades:
185 (19.11%)
Bester Trade:
207.95 EUR
Schlechtester Trade:
-138.29 EUR
Bruttoprofit:
4 737.04 EUR (244 226 pips)
Bruttoverlust:
-2 068.32 EUR (86 121 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (103.71 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
410.49 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
60.60%
Max deposit load:
33.91%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
8.88
Long-Positionen:
517 (53.41%)
Short-Positionen:
451 (46.59%)
Profit-Faktor:
2.29
Mathematische Gewinnerwartung:
2.76 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.05 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.18 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-57.72 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-300.70 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
-0.05%
Jahresprognose:
-0.63%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.18 EUR
Maximaler:
300.70 EUR (12.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.63% (302.68 EUR)
Kapital:
72.80% (2 436.13 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSDx 87
NZDUSDx 77
AUDCHFx 71
EURJPYx 51
GBPUSDx 50
USDCHFx 46
USDJPYx 44
AUDJPYx 43
GBPJPYx 41
EURAUDx 40
GBPNZDx 37
GBPAUDx 37
EURCHFx 35
NZDCADx 34
CHFJPYx 34
AUDCADx 28
CADJPYx 27
NZDCHFx 25
EURUSDx 25
CADCHFx 21
NZDJPYx 19
GBPCHFx 19
GBPCADx 18
EURGBPx 15
AUDNZDx 12
EURNZDx 12
USDCADx 11
EURCADx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSDx 349
NZDUSDx 290
AUDCHFx 170
EURJPYx 97
GBPUSDx 208
USDCHFx 149
USDJPYx 115
AUDJPYx 220
GBPJPYx 74
EURAUDx 86
GBPNZDx 46
GBPAUDx 65
EURCHFx 115
NZDCADx 47
CHFJPYx 63
AUDCADx 24
CADJPYx 99
NZDCHFx 100
EURUSDx 61
CADCHFx 101
NZDJPYx 129
GBPCHFx 222
GBPCADx 173
EURGBPx -71
AUDNZDx 8
EURNZDx 51
USDCADx 23
EURCADx 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSDx 11K
NZDUSDx 10K
AUDCHFx 5.9K
EURJPYx 3.9K
GBPUSDx 8.4K
USDCHFx 13K
USDJPYx 13K
AUDJPYx 16K
GBPJPYx 4.4K
EURAUDx 6.7K
GBPNZDx 4.5K
GBPAUDx 6.8K
EURCHFx 4.2K
NZDCADx 3.9K
CHFJPYx 3.1K
AUDCADx 2.9K
CADJPYx 7.5K
NZDCHFx 1.3K
EURUSDx 3.1K
CADCHFx 3.1K
NZDJPYx 2.9K
GBPCHFx 7.8K
GBPCADx 5.3K
EURGBPx 1.4K
AUDNZDx 1.6K
EURNZDx 3.2K
USDCADx 1.9K
EURCADx 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +207.95 EUR
Schlechtester Trade: -138 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +103.71 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.72 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ThinkMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.20 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.03 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.01 10:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
