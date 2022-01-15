- 자본
- 축소
트레이드:
968
이익 거래:
783 (80.88%)
손실 거래:
185 (19.11%)
최고의 거래:
207.95 EUR
최악의 거래:
-138.29 EUR
총 수익:
4 737.04 EUR (244 226 pips)
총 손실:
-2 068.32 EUR (86 121 pips)
연속 최대 이익:
24 (103.71 EUR)
연속 최대 이익:
410.49 EUR (5)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
60.60%
최대 입금량:
33.91%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
8.88
롱(주식매수):
517 (53.41%)
숏(주식차입매도):
451 (46.59%)
수익 요인:
2.29
기대수익:
2.76 EUR
평균 이익:
6.05 EUR
평균 손실:
-11.18 EUR
연속 최대 손실:
6 (-57.72 EUR)
연속 최대 손실:
-300.70 EUR (3)
월별 성장률:
-0.05%
연간 예측:
-0.63%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 EUR
최대한의:
300.70 EUR (12.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.63% (302.68 EUR)
자본금별:
72.80% (2 436.13 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSDx
|87
|NZDUSDx
|77
|AUDCHFx
|71
|EURJPYx
|51
|GBPUSDx
|50
|USDCHFx
|46
|USDJPYx
|44
|AUDJPYx
|43
|GBPJPYx
|41
|EURAUDx
|40
|GBPNZDx
|37
|GBPAUDx
|37
|EURCHFx
|35
|NZDCADx
|34
|CHFJPYx
|34
|AUDCADx
|28
|CADJPYx
|27
|NZDCHFx
|25
|EURUSDx
|25
|CADCHFx
|21
|NZDJPYx
|19
|GBPCHFx
|19
|GBPCADx
|18
|EURGBPx
|15
|AUDNZDx
|12
|EURNZDx
|12
|USDCADx
|11
|EURCADx
|9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSDx
|349
|NZDUSDx
|290
|AUDCHFx
|170
|EURJPYx
|97
|GBPUSDx
|208
|USDCHFx
|149
|USDJPYx
|115
|AUDJPYx
|220
|GBPJPYx
|74
|EURAUDx
|86
|GBPNZDx
|46
|GBPAUDx
|65
|EURCHFx
|115
|NZDCADx
|47
|CHFJPYx
|63
|AUDCADx
|24
|CADJPYx
|99
|NZDCHFx
|100
|EURUSDx
|61
|CADCHFx
|101
|NZDJPYx
|129
|GBPCHFx
|222
|GBPCADx
|173
|EURGBPx
|-71
|AUDNZDx
|8
|EURNZDx
|51
|USDCADx
|23
|EURCADx
|30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSDx
|11K
|NZDUSDx
|10K
|AUDCHFx
|5.9K
|EURJPYx
|3.9K
|GBPUSDx
|8.4K
|USDCHFx
|13K
|USDJPYx
|13K
|AUDJPYx
|16K
|GBPJPYx
|4.4K
|EURAUDx
|6.7K
|GBPNZDx
|4.5K
|GBPAUDx
|6.8K
|EURCHFx
|4.2K
|NZDCADx
|3.9K
|CHFJPYx
|3.1K
|AUDCADx
|2.9K
|CADJPYx
|7.5K
|NZDCHFx
|1.3K
|EURUSDx
|3.1K
|CADCHFx
|3.1K
|NZDJPYx
|2.9K
|GBPCHFx
|7.8K
|GBPCADx
|5.3K
|EURGBPx
|1.4K
|AUDNZDx
|1.6K
|EURNZDx
|3.2K
|USDCADx
|1.9K
|EURCADx
|1.9K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +207.95 EUR
최악의 거래: -138 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +103.71 EUR
연속 최대 손실: -57.72 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ThinkMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
