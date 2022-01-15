시그널섹션
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT5

Guillaume Duportal
0 리뷰
안정성
208
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 399%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
968
이익 거래:
783 (80.88%)
손실 거래:
185 (19.11%)
최고의 거래:
207.95 EUR
최악의 거래:
-138.29 EUR
총 수익:
4 737.04 EUR (244 226 pips)
총 손실:
-2 068.32 EUR (86 121 pips)
연속 최대 이익:
24 (103.71 EUR)
연속 최대 이익:
410.49 EUR (5)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
60.60%
최대 입금량:
33.91%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
8.88
롱(주식매수):
517 (53.41%)
숏(주식차입매도):
451 (46.59%)
수익 요인:
2.29
기대수익:
2.76 EUR
평균 이익:
6.05 EUR
평균 손실:
-11.18 EUR
연속 최대 손실:
6 (-57.72 EUR)
연속 최대 손실:
-300.70 EUR (3)
월별 성장률:
-0.05%
연간 예측:
-0.63%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.18 EUR
최대한의:
300.70 EUR (12.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.63% (302.68 EUR)
자본금별:
72.80% (2 436.13 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSDx 87
NZDUSDx 77
AUDCHFx 71
EURJPYx 51
GBPUSDx 50
USDCHFx 46
USDJPYx 44
AUDJPYx 43
GBPJPYx 41
EURAUDx 40
GBPNZDx 37
GBPAUDx 37
EURCHFx 35
NZDCADx 34
CHFJPYx 34
AUDCADx 28
CADJPYx 27
NZDCHFx 25
EURUSDx 25
CADCHFx 21
NZDJPYx 19
GBPCHFx 19
GBPCADx 18
EURGBPx 15
AUDNZDx 12
EURNZDx 12
USDCADx 11
EURCADx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSDx 349
NZDUSDx 290
AUDCHFx 170
EURJPYx 97
GBPUSDx 208
USDCHFx 149
USDJPYx 115
AUDJPYx 220
GBPJPYx 74
EURAUDx 86
GBPNZDx 46
GBPAUDx 65
EURCHFx 115
NZDCADx 47
CHFJPYx 63
AUDCADx 24
CADJPYx 99
NZDCHFx 100
EURUSDx 61
CADCHFx 101
NZDJPYx 129
GBPCHFx 222
GBPCADx 173
EURGBPx -71
AUDNZDx 8
EURNZDx 51
USDCADx 23
EURCADx 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSDx 11K
NZDUSDx 10K
AUDCHFx 5.9K
EURJPYx 3.9K
GBPUSDx 8.4K
USDCHFx 13K
USDJPYx 13K
AUDJPYx 16K
GBPJPYx 4.4K
EURAUDx 6.7K
GBPNZDx 4.5K
GBPAUDx 6.8K
EURCHFx 4.2K
NZDCADx 3.9K
CHFJPYx 3.1K
AUDCADx 2.9K
CADJPYx 7.5K
NZDCHFx 1.3K
EURUSDx 3.1K
CADCHFx 3.1K
NZDJPYx 2.9K
GBPCHFx 7.8K
GBPCADx 5.3K
EURGBPx 1.4K
AUDNZDx 1.6K
EURNZDx 3.2K
USDCADx 1.9K
EURCADx 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +207.95 EUR
최악의 거래: -138 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +103.71 EUR
연속 최대 손실: -57.72 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ThinkMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

