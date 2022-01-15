СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Darwin Evolution TURBO MT5
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT5

Guillaume Duportal
0 отзывов
Надежность
208 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2022 399%
ThinkMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
968
Прибыльных трейдов:
783 (80.88%)
Убыточных трейдов:
185 (19.11%)
Лучший трейд:
207.95 EUR
Худший трейд:
-138.29 EUR
Общая прибыль:
4 737.04 EUR (244 226 pips)
Общий убыток:
-2 068.32 EUR (86 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (103.71 EUR)
Макс. прибыль в серии:
410.49 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
60.60%
Макс. загрузка депозита:
33.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
8.88
Длинных трейдов:
517 (53.41%)
Коротких трейдов:
451 (46.59%)
Профит фактор:
2.29
Мат. ожидание:
2.76 EUR
Средняя прибыль:
6.05 EUR
Средний убыток:
-11.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-57.72 EUR)
Макс. убыток в серии:
-300.70 EUR (3)
Прирост в месяц:
-0.05%
Годовой прогноз:
-0.63%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 EUR
Максимальная:
300.70 EUR (12.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.63% (302.68 EUR)
По эквити:
72.80% (2 436.13 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDx 87
NZDUSDx 77
AUDCHFx 71
EURJPYx 51
GBPUSDx 50
USDCHFx 46
USDJPYx 44
AUDJPYx 43
GBPJPYx 41
EURAUDx 40
GBPNZDx 37
GBPAUDx 37
EURCHFx 35
NZDCADx 34
CHFJPYx 34
AUDCADx 28
CADJPYx 27
NZDCHFx 25
EURUSDx 25
CADCHFx 21
NZDJPYx 19
GBPCHFx 19
GBPCADx 18
EURGBPx 15
AUDNZDx 12
EURNZDx 12
USDCADx 11
EURCADx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDx 349
NZDUSDx 290
AUDCHFx 170
EURJPYx 97
GBPUSDx 208
USDCHFx 149
USDJPYx 115
AUDJPYx 220
GBPJPYx 74
EURAUDx 86
GBPNZDx 46
GBPAUDx 65
EURCHFx 115
NZDCADx 47
CHFJPYx 63
AUDCADx 24
CADJPYx 99
NZDCHFx 100
EURUSDx 61
CADCHFx 101
NZDJPYx 129
GBPCHFx 222
GBPCADx 173
EURGBPx -71
AUDNZDx 8
EURNZDx 51
USDCADx 23
EURCADx 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDx 11K
NZDUSDx 10K
AUDCHFx 5.9K
EURJPYx 3.9K
GBPUSDx 8.4K
USDCHFx 13K
USDJPYx 13K
AUDJPYx 16K
GBPJPYx 4.4K
EURAUDx 6.7K
GBPNZDx 4.5K
GBPAUDx 6.8K
EURCHFx 4.2K
NZDCADx 3.9K
CHFJPYx 3.1K
AUDCADx 2.9K
CADJPYx 7.5K
NZDCHFx 1.3K
EURUSDx 3.1K
CADCHFx 3.1K
NZDJPYx 2.9K
GBPCHFx 7.8K
GBPCADx 5.3K
EURGBPx 1.4K
AUDNZDx 1.6K
EURNZDx 3.2K
USDCADx 1.9K
EURCADx 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +207.95 EUR
Худший трейд: -138 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +103.71 EUR
Макс. убыток в серии: -57.72 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.20 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.03 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.01 10:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwin Evolution TURBO MT5
999 USD в месяц
399%
0
0
USD
2K
EUR
208
98%
968
80%
61%
2.29
2.76
EUR
73%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.