Всего трейдов:
968
Прибыльных трейдов:
783 (80.88%)
Убыточных трейдов:
185 (19.11%)
Лучший трейд:
207.95 EUR
Худший трейд:
-138.29 EUR
Общая прибыль:
4 737.04 EUR (244 226 pips)
Общий убыток:
-2 068.32 EUR (86 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (103.71 EUR)
Макс. прибыль в серии:
410.49 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
60.60%
Макс. загрузка депозита:
33.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
8.88
Длинных трейдов:
517 (53.41%)
Коротких трейдов:
451 (46.59%)
Профит фактор:
2.29
Мат. ожидание:
2.76 EUR
Средняя прибыль:
6.05 EUR
Средний убыток:
-11.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-57.72 EUR)
Макс. убыток в серии:
-300.70 EUR (3)
Прирост в месяц:
-0.05%
Годовой прогноз:
-0.63%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 EUR
Максимальная:
300.70 EUR (12.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.63% (302.68 EUR)
По эквити:
72.80% (2 436.13 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDx
|87
|NZDUSDx
|77
|AUDCHFx
|71
|EURJPYx
|51
|GBPUSDx
|50
|USDCHFx
|46
|USDJPYx
|44
|AUDJPYx
|43
|GBPJPYx
|41
|EURAUDx
|40
|GBPNZDx
|37
|GBPAUDx
|37
|EURCHFx
|35
|NZDCADx
|34
|CHFJPYx
|34
|AUDCADx
|28
|CADJPYx
|27
|NZDCHFx
|25
|EURUSDx
|25
|CADCHFx
|21
|NZDJPYx
|19
|GBPCHFx
|19
|GBPCADx
|18
|EURGBPx
|15
|AUDNZDx
|12
|EURNZDx
|12
|USDCADx
|11
|EURCADx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDx
|349
|NZDUSDx
|290
|AUDCHFx
|170
|EURJPYx
|97
|GBPUSDx
|208
|USDCHFx
|149
|USDJPYx
|115
|AUDJPYx
|220
|GBPJPYx
|74
|EURAUDx
|86
|GBPNZDx
|46
|GBPAUDx
|65
|EURCHFx
|115
|NZDCADx
|47
|CHFJPYx
|63
|AUDCADx
|24
|CADJPYx
|99
|NZDCHFx
|100
|EURUSDx
|61
|CADCHFx
|101
|NZDJPYx
|129
|GBPCHFx
|222
|GBPCADx
|173
|EURGBPx
|-71
|AUDNZDx
|8
|EURNZDx
|51
|USDCADx
|23
|EURCADx
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDx
|11K
|NZDUSDx
|10K
|AUDCHFx
|5.9K
|EURJPYx
|3.9K
|GBPUSDx
|8.4K
|USDCHFx
|13K
|USDJPYx
|13K
|AUDJPYx
|16K
|GBPJPYx
|4.4K
|EURAUDx
|6.7K
|GBPNZDx
|4.5K
|GBPAUDx
|6.8K
|EURCHFx
|4.2K
|NZDCADx
|3.9K
|CHFJPYx
|3.1K
|AUDCADx
|2.9K
|CADJPYx
|7.5K
|NZDCHFx
|1.3K
|EURUSDx
|3.1K
|CADCHFx
|3.1K
|NZDJPYx
|2.9K
|GBPCHFx
|7.8K
|GBPCADx
|5.3K
|EURGBPx
|1.4K
|AUDNZDx
|1.6K
|EURNZDx
|3.2K
|USDCADx
|1.9K
|EURCADx
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +207.95 EUR
Худший трейд: -138 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +103.71 EUR
Макс. убыток в серии: -57.72 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
