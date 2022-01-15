SinyallerBölümler
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT5

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
193 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 377%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
905
Kârla kapanan işlemler:
733 (80.99%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (19.01%)
En iyi işlem:
207.95 EUR
En kötü işlem:
-138.29 EUR
Brüt kâr:
4 556.38 EUR (229 219 pips)
Brüt zarar:
-1 980.39 EUR (78 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (103.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
410.49 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
61.62%
Maks. mevduat yükü:
33.91%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
8.57
Alış işlemleri:
470 (51.93%)
Satış işlemleri:
435 (48.07%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
2.85 EUR
Ortalama kâr:
6.22 EUR
Ortalama zarar:
-11.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-57.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-300.70 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.76%
Yıllık tahmin:
21.33%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 EUR
Maksimum:
300.70 EUR (12.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.63% (302.68 EUR)
Varlığa göre:
72.80% (2 436.13 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDx 81
NZDUSDx 76
AUDCHFx 60
EURJPYx 49
GBPUSDx 46
USDCHFx 44
USDJPYx 42
AUDJPYx 42
GBPJPYx 40
EURAUDx 36
EURCHFx 35
CHFJPYx 34
NZDCADx 31
GBPNZDx 31
GBPAUDx 29
CADJPYx 26
AUDCADx 25
NZDCHFx 25
EURUSDx 25
CADCHFx 19
NZDJPYx 19
GBPCHFx 18
GBPCADx 17
EURGBPx 15
EURNZDx 12
USDCADx 11
EURCADx 9
AUDNZDx 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDx 345
NZDUSDx 275
AUDCHFx 147
EURJPYx 94
GBPUSDx 202
USDCHFx 148
USDJPYx 113
AUDJPYx 216
GBPJPYx 74
EURAUDx 83
EURCHFx 115
CHFJPYx 63
NZDCADx 33
GBPNZDx 43
GBPAUDx 47
CADJPYx 99
AUDCADx 23
NZDCHFx 100
EURUSDx 61
CADCHFx 100
NZDJPYx 129
GBPCHFx 216
GBPCADx 172
EURGBPx -71
EURNZDx 51
USDCADx 23
EURCADx 30
AUDNZDx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDx 11K
NZDUSDx 9.8K
AUDCHFx 5.3K
EURJPYx 3.5K
GBPUSDx 8K
USDCHFx 12K
USDJPYx 12K
AUDJPYx 16K
GBPJPYx 4.2K
EURAUDx 6K
EURCHFx 4.2K
CHFJPYx 3.1K
NZDCADx 3.5K
GBPNZDx 3.9K
GBPAUDx 5.1K
CADJPYx 7.4K
AUDCADx 2.8K
NZDCHFx 1.3K
EURUSDx 3.1K
CADCHFx 3K
NZDJPYx 2.9K
GBPCHFx 7.3K
GBPCADx 5.1K
EURGBPx 1.4K
EURNZDx 3.2K
USDCADx 1.9K
EURCADx 1.9K
AUDNZDx 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +207.95 EUR
En kötü işlem: -138 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +103.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -57.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.20 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.03 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.01 10:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.29 04:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwin Evolution TURBO MT5
Ayda 999 USD
377%
0
0
USD
2K
EUR
193
98%
905
80%
62%
2.30
2.85
EUR
73%
1:500
