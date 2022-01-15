SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Darwin Evolution TURBO MT5
Guillaume Duportal

Darwin Evolution TURBO MT5

Guillaume Duportal
0 reviews
Reliability
208 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2022 399%
ThinkMarkets-Live
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
968
Profit Trades:
783 (80.88%)
Loss Trades:
185 (19.11%)
Best trade:
207.95 EUR
Worst trade:
-138.29 EUR
Gross Profit:
4 737.04 EUR (244 226 pips)
Gross Loss:
-2 068.32 EUR (86 121 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (103.71 EUR)
Maximal consecutive profit:
410.49 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading activity:
60.60%
Max deposit load:
33.91%
Latest trade:
12 hours ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
8.88
Long Trades:
517 (53.41%)
Short Trades:
451 (46.59%)
Profit Factor:
2.29
Expected Payoff:
2.76 EUR
Average Profit:
6.05 EUR
Average Loss:
-11.18 EUR
Maximum consecutive losses:
6 (-57.72 EUR)
Maximal consecutive loss:
-300.70 EUR (3)
Monthly growth:
-0.05%
Annual Forecast:
-0.63%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.18 EUR
Maximal:
300.70 EUR (12.03%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.63% (302.68 EUR)
By Equity:
72.80% (2 436.13 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDUSDx 87
NZDUSDx 77
AUDCHFx 71
EURJPYx 51
GBPUSDx 50
USDCHFx 46
USDJPYx 44
AUDJPYx 43
GBPJPYx 41
EURAUDx 40
GBPNZDx 37
GBPAUDx 37
EURCHFx 35
NZDCADx 34
CHFJPYx 34
AUDCADx 28
CADJPYx 27
NZDCHFx 25
EURUSDx 25
CADCHFx 21
NZDJPYx 19
GBPCHFx 19
GBPCADx 18
EURGBPx 15
AUDNZDx 12
EURNZDx 12
USDCADx 11
EURCADx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSDx 349
NZDUSDx 290
AUDCHFx 170
EURJPYx 97
GBPUSDx 208
USDCHFx 149
USDJPYx 115
AUDJPYx 220
GBPJPYx 74
EURAUDx 86
GBPNZDx 46
GBPAUDx 65
EURCHFx 115
NZDCADx 47
CHFJPYx 63
AUDCADx 24
CADJPYx 99
NZDCHFx 100
EURUSDx 61
CADCHFx 101
NZDJPYx 129
GBPCHFx 222
GBPCADx 173
EURGBPx -71
AUDNZDx 8
EURNZDx 51
USDCADx 23
EURCADx 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSDx 11K
NZDUSDx 10K
AUDCHFx 5.9K
EURJPYx 3.9K
GBPUSDx 8.4K
USDCHFx 13K
USDJPYx 13K
AUDJPYx 16K
GBPJPYx 4.4K
EURAUDx 6.7K
GBPNZDx 4.5K
GBPAUDx 6.8K
EURCHFx 4.2K
NZDCADx 3.9K
CHFJPYx 3.1K
AUDCADx 2.9K
CADJPYx 7.5K
NZDCHFx 1.3K
EURUSDx 3.1K
CADCHFx 3.1K
NZDJPYx 2.9K
GBPCHFx 7.8K
GBPCADx 5.3K
EURGBPx 1.4K
AUDNZDx 1.6K
EURNZDx 3.2K
USDCADx 1.9K
EURCADx 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +207.95 EUR
Worst trade: -138 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +103.71 EUR
Maximal consecutive loss: -57.72 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ThinkMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.01.07 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.29 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.20 04:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.03 16:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.01 10:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.25 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Darwin Evolution TURBO MT5
999 USD per month
399%
0
0
USD
2K
EUR
208
98%
968
80%
61%
2.29
2.76
EUR
73%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.