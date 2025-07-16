通貨 / XLG
XLG: Invesco S&P 500 Top 50 ETF
57.13 USD 0.16 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XLGの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり56.99の安値と57.38の高値で取引されました。
Invesco S&P 500 Top 50 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
56.99 57.38
1年のレンジ
39.50 57.38
- 以前の終値
- 56.97
- 始値
- 57.20
- 買値
- 57.13
- 買値
- 57.43
- 安値
- 56.99
- 高値
- 57.38
- 出来高
- 4.008 K
- 1日の変化
- 0.28%
- 1ヶ月の変化
- 5.50%
- 6ヶ月の変化
- 24.71%
- 1年の変化
- 20.32%
