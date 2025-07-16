FiyatlarBölümler
XLG: Invesco S&P 500 Top 50 ETF

57.60 USD 0.47 (0.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XLG fiyatı bugün 0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.27 ve Yüksek fiyatı olarak 57.66 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
57.27 57.66
Yıllık aralık
39.50 57.66
Önceki kapanış
57.13
Açılış
57.33
Satış
57.60
Alış
57.90
Düşük
57.27
Yüksek
57.66
Hacim
2.045 K
Günlük değişim
0.82%
Aylık değişim
6.37%
6 aylık değişim
25.74%
Yıllık değişim
21.31%
21 Eylül, Pazar