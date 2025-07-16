Währungen / XLG
XLG: Invesco S&P 500 Top 50 ETF
57.60 USD 0.47 (0.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XLG hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.27 bis zu einem Hoch von 57.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Top 50 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
57.27 57.66
Jahresspanne
39.50 57.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.13
- Eröffnung
- 57.33
- Bid
- 57.60
- Ask
- 57.90
- Tief
- 57.27
- Hoch
- 57.66
- Volumen
- 2.045 K
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- 6.37%
- 6-Monatsänderung
- 25.74%
- Jahresänderung
- 21.31%
