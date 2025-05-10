通貨 / WW
WW: WW International Inc
30.18 USD 0.37 (1.21%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WWの今日の為替レートは、-1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり29.24の安値と31.00の高値で取引されました。
WW International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WW News
1日のレンジ
29.24 31.00
1年のレンジ
27.30 46.94
- 以前の終値
- 30.55
- 始値
- 30.20
- 買値
- 30.18
- 買値
- 30.48
- 安値
- 29.24
- 高値
- 31.00
- 出来高
- 438
- 1日の変化
- -1.21%
- 1ヶ月の変化
- -4.22%
- 6ヶ月の変化
- -26.66%
- 1年の変化
- -26.66%
