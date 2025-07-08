Divisas / WW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WW: WW International Inc
30.55 USD 1.10 (3.74%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WW de hoy ha cambiado un 3.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.93, mientras que el máximo ha alcanzado 31.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WW International Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WW News
- Craneware presenta sólidos resultados para el año fiscal 2025 y aumenta dividendo tras incremento de beneficios
- Acciones de Hims & Hers caen tras señalamientos de la FDA por violaciones en anuncios
- Las acciones de Hims & Hers caen tras señalamientos del jefe de la FDA sobre violaciones publicitarias
- Hims & Hers shares drop after FDA chief flags ad violations
- US FDA chief says Super Bowl ad by Hims & Hers ’breached’ drug promotion rules
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- WeightWatchers launches menopause program with Queen Latifah as spokesperson
- WW International Stock: Slimmed Down And Stealing Business From HIMS (NASDAQ:WW)
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- WW International, Inc. (WW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- WW International Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - WW International (NASDAQ:WW)
- WeightWatchers’ stock leaps as weight-loss-drug subscriptions boost revenue
- Why Is WW International Stock Soaring Monday? - WW International (NASDAQ:WW)
- U.S. stock futures inch higher ahead of inflation reports this week
- Everyone’s worried about the economy, but executives have been talking less about a recession
- WeightWatchers names SoulCycle co-founder Julie Rice as chief experience officer
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Top 2 Consumer Stocks That May Collapse This Quarter - WW International (NASDAQ:WW), Atour Lifestyle Holdings (NASDAQ:ATAT)
- WW International: Menopause Health’s Comeback (NASDAQ:WW)
- How the passing of Trump’s megabill can help you at tax time
- WeightWatchers Cuts $1.15 Billion Debt To Transform - WW International (NASDAQ:WW)
- Revived WeightWatchers Rallies, In 'Strongest Position In Years'
- WeightWatchers emerges from bankruptcy, and it’s now taking aim at menopause
Rango diario
28.93 31.55
Rango anual
27.30 46.94
- Cierres anteriores
- 29.45
- Open
- 29.97
- Bid
- 30.55
- Ask
- 30.85
- Low
- 28.93
- High
- 31.55
- Volumen
- 439
- Cambio diario
- 3.74%
- Cambio mensual
- -3.05%
- Cambio a 6 meses
- -25.76%
- Cambio anual
- -25.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B