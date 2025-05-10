통화 / WW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WW: WW International Inc
29.77 USD 0.41 (1.36%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WW 환율이 오늘 -1.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.58이고 고가는 30.79이었습니다.
WW International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WW News
- Hims & Hers 주가, FDA 광고 위반 지적 후 하락
- Hims & Hers shares drop after FDA chief flags ad violations
- US FDA chief says Super Bowl ad by Hims & Hers ’breached’ drug promotion rules
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- WeightWatchers launches menopause program with Queen Latifah as spokesperson
- WW International Stock: Slimmed Down And Stealing Business From HIMS (NASDAQ:WW)
- Intel, Plymouth Industrial REIT, Premier And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Heartland Express (NASDAQ:HTLD), Intel (NASDAQ:INTC)
- WW International, Inc. (WW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- WW International Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - WW International (NASDAQ:WW)
- WeightWatchers’ stock leaps as weight-loss-drug subscriptions boost revenue
- Why Is WW International Stock Soaring Monday? - WW International (NASDAQ:WW)
- U.S. stock futures inch higher ahead of inflation reports this week
- Everyone’s worried about the economy, but executives have been talking less about a recession
- WeightWatchers names SoulCycle co-founder Julie Rice as chief experience officer
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Top 2 Consumer Stocks That May Collapse This Quarter - WW International (NASDAQ:WW), Atour Lifestyle Holdings (NASDAQ:ATAT)
- WW International: Menopause Health’s Comeback (NASDAQ:WW)
- How the passing of Trump’s megabill can help you at tax time
- WeightWatchers Cuts $1.15 Billion Debt To Transform - WW International (NASDAQ:WW)
- Revived WeightWatchers Rallies, In 'Strongest Position In Years'
- WeightWatchers emerges from bankruptcy, and it’s now taking aim at menopause
- Eli Lilly's Zepbound Shows Superior Weight Loss Over Novo Nordisk's Wegovy In Head-To-Head Trial - Novo Nordisk (NYSE:NVO), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Wellness companies eager to avoid WeightWatchers’ fate embrace weight-loss drugs
일일 변동 비율
29.58 30.79
년간 변동
27.30 46.94
- 이전 종가
- 30.18
- 시가
- 30.11
- Bid
- 29.77
- Ask
- 30.07
- 저가
- 29.58
- 고가
- 30.79
- 볼륨
- 294
- 일일 변동
- -1.36%
- 월 변동
- -5.52%
- 6개월 변동
- -27.65%
- 년간 변동율
- -27.65%
20 9월, 토요일