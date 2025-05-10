Валюты / WW
WW: WW International Inc
29.45 USD 1.26 (4.47%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WW за сегодня изменился на 4.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.30, а максимальная — 29.61.
Следите за динамикой WW International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
27.30 29.61
Годовой диапазон
27.30 46.94
- Предыдущее закрытие
- 28.19
- Open
- 28.50
- Bid
- 29.45
- Ask
- 29.75
- Low
- 27.30
- High
- 29.61
- Объем
- 842
- Дневное изменение
- 4.47%
- Месячное изменение
- -6.54%
- 6-месячное изменение
- -28.43%
- Годовое изменение
- -28.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.