THR: Thermon Group Holdings Inc

27.08 USD 0.65 (2.46%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

THRの今日の為替レートは、2.46%変化しました。日中、通貨は1あたり26.48の安値と27.22の高値で取引されました。

Thermon Group Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.48 27.22
1年のレンジ
23.05 33.24
以前の終値
26.43
始値
26.57
買値
27.08
買値
27.38
安値
26.48
高値
27.22
出来高
438
1日の変化
2.46%
1ヶ月の変化
4.44%
6ヶ月の変化
-2.48%
1年の変化
-9.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K