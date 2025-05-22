Валюты / THR
THR: Thermon Group Holdings Inc
26.31 USD 0.62 (2.41%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс THR за сегодня изменился на 2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.29, а максимальная — 26.42.
Следите за динамикой Thermon Group Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.29 26.42
Годовой диапазон
23.05 33.24
- Предыдущее закрытие
- 25.69
- Open
- 25.65
- Bid
- 26.31
- Ask
- 26.61
- Low
- 25.29
- High
- 26.42
- Объем
- 492
- Дневное изменение
- 2.41%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- -5.26%
- Годовое изменение
- -11.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.