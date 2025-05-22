KurseKategorien
Währungen / THR
Zurück zum Aktien

THR: Thermon Group Holdings Inc

27.08 USD 0.65 (2.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von THR hat sich für heute um 2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.48 bis zu einem Hoch von 27.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Thermon Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

THR News

Tagesspanne
26.48 27.22
Jahresspanne
23.05 33.24
Vorheriger Schlusskurs
26.43
Eröffnung
26.57
Bid
27.08
Ask
27.38
Tief
26.48
Hoch
27.22
Volumen
438
Tagesänderung
2.46%
Monatsänderung
4.44%
6-Monatsänderung
-2.48%
Jahresänderung
-9.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K