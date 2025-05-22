Währungen / THR
THR: Thermon Group Holdings Inc
27.08 USD 0.65 (2.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THR hat sich für heute um 2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.48 bis zu einem Hoch von 27.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Thermon Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
THR News
Tagesspanne
26.48 27.22
Jahresspanne
23.05 33.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.43
- Eröffnung
- 26.57
- Bid
- 27.08
- Ask
- 27.38
- Tief
- 26.48
- Hoch
- 27.22
- Volumen
- 438
- Tagesänderung
- 2.46%
- Monatsänderung
- 4.44%
- 6-Monatsänderung
- -2.48%
- Jahresänderung
- -9.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K