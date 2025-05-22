货币 / THR
THR: Thermon Group Holdings Inc
26.37 USD 0.06 (0.23%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日THR汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点26.21和高点26.87进行交易。
关注Thermon Group Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
26.21 26.87
年范围
23.05 33.24
- 前一天收盘价
- 26.31
- 开盘价
- 26.58
- 卖价
- 26.37
- 买价
- 26.67
- 最低价
- 26.21
- 最高价
- 26.87
- 交易量
- 238
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 1.70%
- 6个月变化
- -5.04%
- 年变化
- -11.45%
