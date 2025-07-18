通貨 / RPG
RPG: Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
48.01 USD 0.58 (1.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RPGの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり47.66の安値と48.10の高値で取引されました。
Invesco S&P 500 Pure Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
47.66 48.10
1年のレンジ
32.16 48.19
- 以前の終値
- 47.43
- 始値
- 47.75
- 買値
- 48.01
- 買値
- 48.31
- 安値
- 47.66
- 高値
- 48.10
- 出来高
- 269
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- 3.99%
- 6ヶ月の変化
- 26.11%
- 1年の変化
- 22.13%
