RPG: Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
48.10 USD 0.09 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RPG hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.84 bis zu einem Hoch von 48.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Pure Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RPG News
Tagesspanne
47.84 48.11
Jahresspanne
32.16 48.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.01
- Eröffnung
- 48.10
- Bid
- 48.10
- Ask
- 48.40
- Tief
- 47.84
- Hoch
- 48.11
- Volumen
- 149
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 4.18%
- 6-Monatsänderung
- 26.35%
- Jahresänderung
- 22.36%
