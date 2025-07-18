报价部分
货币 / RPG
RPG: Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

48.14 USD 0.13 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RPG汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点47.84和高点48.22进行交易。

关注Invesco S&P 500 Pure Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

日范围
47.84 48.22
年范围
32.16 48.22
前一天收盘价
48.01
开盘价
48.10
卖价
48.14
买价
48.44
最低价
47.84
最高价
48.22
交易量
205
日变化
0.27%
月变化
4.27%
6个月变化
26.45%
年变化
22.46%
21 九月, 星期日