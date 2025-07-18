货币 / RPG
RPG: Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
48.14 USD 0.13 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RPG汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点47.84和高点48.22进行交易。
关注Invesco S&P 500 Pure Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RPG新闻
日范围
47.84 48.22
年范围
32.16 48.22
- 前一天收盘价
- 48.01
- 开盘价
- 48.10
- 卖价
- 48.14
- 买价
- 48.44
- 最低价
- 47.84
- 最高价
- 48.22
- 交易量
- 205
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 4.27%
- 6个月变化
- 26.45%
- 年变化
- 22.46%
21 九月, 星期日