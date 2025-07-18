Devises / RPG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RPG: Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
48.14 USD 0.13 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RPG a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.84 et à un maximum de 48.22.
Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Pure Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPG Nouvelles
- Should Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) Be on Your Investing Radar?
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- RPG: A More Conservative Growth Fund, But Risks Are Elevated
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Is Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) a Strong ETF Right Now?
- Less-Than-Expected Inflation in July: Growth ETFs to Gain?
- Three Rate Cuts Expected in 2025? ETFs in Focus
- Fed to Cut Rates Ahead? Growth ETFs to Play
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Wall Street Rallies on Trade Optimism: Growth ETFs to Buy
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Wall Street to Gain Ahead as Trump Eyes 10% or 15% Tariffs?
Range quotidien
47.84 48.22
Range Annuel
32.16 48.22
- Clôture Précédente
- 48.01
- Ouverture
- 48.10
- Bid
- 48.14
- Ask
- 48.44
- Plus Bas
- 47.84
- Plus Haut
- 48.22
- Volume
- 205
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 4.27%
- Changement à 6 Mois
- 26.45%
- Changement Annuel
- 22.46%
20 septembre, samedi