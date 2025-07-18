Валюты / RPG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RPG: Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
48.14 USD 0.13 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RPG за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.84, а максимальная — 48.22.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Pure Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RPG
- Should Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) Be on Your Investing Radar?
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- RPG: A More Conservative Growth Fund, But Risks Are Elevated
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Is Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) a Strong ETF Right Now?
- Less-Than-Expected Inflation in July: Growth ETFs to Gain?
- Three Rate Cuts Expected in 2025? ETFs in Focus
- Fed to Cut Rates Ahead? Growth ETFs to Play
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Wall Street Rallies on Trade Optimism: Growth ETFs to Buy
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Wall Street to Gain Ahead as Trump Eyes 10% or 15% Tariffs?
Дневной диапазон
47.84 48.22
Годовой диапазон
32.16 48.22
- Предыдущее закрытие
- 48.01
- Open
- 48.10
- Bid
- 48.14
- Ask
- 48.44
- Low
- 47.84
- High
- 48.22
- Объем
- 205
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 4.27%
- 6-месячное изменение
- 26.45%
- Годовое изменение
- 22.46%
21 сентября, воскресенье