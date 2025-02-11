通貨 / RLGT
RLGT: Radiant Logistics Inc
5.91 USD 0.05 (0.84%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RLGTの今日の為替レートは、-0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり5.81の安値と6.00の高値で取引されました。
Radiant Logistics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.81 6.00
1年のレンジ
5.45 7.94
- 以前の終値
- 5.96
- 始値
- 6.00
- 買値
- 5.91
- 買値
- 6.21
- 安値
- 5.81
- 高値
- 6.00
- 出来高
- 462
- 1日の変化
- -0.84%
- 1ヶ月の変化
- -7.80%
- 6ヶ月の変化
- -4.37%
- 1年の変化
- -6.78%
