RLGT: Radiant Logistics Inc
5.96 USD 0.19 (3.09%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RLGT de hoy ha cambiado un -3.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.96, mientras que el máximo ha alcanzado 6.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Radiant Logistics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RLGT News
- Lake Street Capital reduce el precio objetivo de las acciones de Radiant Logistics por preocupaciones arancelarias
- Lake Street Capital lowers Radiant Logistics stock price target on tariff concerns
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Transcripción del informe de resultados: Radiant Logistics supera las expectativas en el cuarto trimestre de 2025
- Earnings call transcript: Radiant Logistics Q4 2025 earnings beat expectations
- Las acciones de Radiant Logistics caen tras ingresos del cuarto trimestre por debajo de las estimaciones
- Radiant superaron 0.06$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Radiant earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Radiant Logistics shares drop as Q4 revenue falls short of estimates
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Radiant Logistics acquires 80% stake in Mexico-based Weport
- radiant logistics changes auditors following merger
- Radiant Logistics: The Stock Is Waiting For The Bullwhip Effect (NYSE:RLGT)
- Lattice Semiconductor, SelectQuote, Radiant Logistics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Anterix (NASDAQ:ATEX), Ecolab (NYSE:ECL)
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
5.96 6.16
Rango anual
5.45 7.94
- Cierres anteriores
- 6.15
- Open
- 6.15
- Bid
- 5.96
- Ask
- 6.26
- Low
- 5.96
- High
- 6.16
- Volumen
- 504
- Cambio diario
- -3.09%
- Cambio mensual
- -7.02%
- Cambio a 6 meses
- -3.56%
- Cambio anual
- -5.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B