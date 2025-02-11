Валюты / RLGT
RLGT: Radiant Logistics Inc
6.15 USD 0.75 (10.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RLGT за сегодня изменился на -10.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.15, а максимальная — 6.64.
Следите за динамикой Radiant Logistics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RLGT
- Lake Street Capital снижает целевую цену акций Radiant Logistics из-за опасений по тарифам
- Lake Street Capital lowers Radiant Logistics stock price target on tariff concerns
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Radiant Logistics превзошла ожидания по прибыли за 4 квартал 2025 года
- Earnings call transcript: Radiant Logistics Q4 2025 earnings beat expectations
- Акции Radiant Logistics падают из-за недостаточной выручки в 4 квартале
- Radiant: доходы побили прогнозы, прибыльa оказался ниже прогнозов в Q1
- Radiant earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Radiant Logistics shares drop as Q4 revenue falls short of estimates
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Radiant Logistics acquires 80% stake in Mexico-based Weport
- radiant logistics changes auditors following merger
- Radiant Logistics: The Stock Is Waiting For The Bullwhip Effect (NYSE:RLGT)
- Lattice Semiconductor, SelectQuote, Radiant Logistics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Anterix (NASDAQ:ATEX), Ecolab (NYSE:ECL)
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
6.15 6.64
Годовой диапазон
5.45 7.94
- Предыдущее закрытие
- 6.90
- Open
- 6.25
- Bid
- 6.15
- Ask
- 6.45
- Low
- 6.15
- High
- 6.64
- Объем
- 1.211 K
- Дневное изменение
- -10.87%
- Месячное изменение
- -4.06%
- 6-месячное изменение
- -0.49%
- Годовое изменение
- -3.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.