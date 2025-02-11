货币 / RLGT
RLGT: Radiant Logistics Inc
5.96 USD 0.19 (3.09%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RLGT汇率已更改-3.09%。当日，交易品种以低点5.96和高点6.16进行交易。
关注Radiant Logistics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RLGT新闻
- Lake Street Capital下调辐射物流股票目标价，因关税担忧
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- 辐射物流2025财年第四季度财报超出预期
- Radiant Logistics股价下跌，因第四季度收入低于预期
- Radiant Logistics Q1 每股收益 超出预期, 营收 低于预期
- Radiant Logistics shares drop as Q4 revenue falls short of estimates
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Radiant Logistics acquires 80% stake in Mexico-based Weport
- radiant logistics changes auditors following merger
- Radiant Logistics: The Stock Is Waiting For The Bullwhip Effect (NYSE:RLGT)
- Lattice Semiconductor, SelectQuote, Radiant Logistics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Anterix (NASDAQ:ATEX), Ecolab (NYSE:ECL)
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
5.96 6.16
年范围
5.45 7.94
- 前一天收盘价
- 6.15
- 开盘价
- 6.15
- 卖价
- 5.96
- 买价
- 6.26
- 最低价
- 5.96
- 最高价
- 6.16
- 交易量
- 484
- 日变化
- -3.09%
- 月变化
- -7.02%
- 6个月变化
- -3.56%
- 年变化
- -5.99%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值