통화 / RLGT
RLGT: Radiant Logistics Inc
5.94 USD 0.03 (0.51%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RLGT 환율이 오늘 0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.78이고 고가는 5.96이었습니다.
Radiant Logistics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.78 5.96
년간 변동
5.45 7.94
- 이전 종가
- 5.91
- 시가
- 5.92
- Bid
- 5.94
- Ask
- 6.24
- 저가
- 5.78
- 고가
- 5.96
- 볼륨
- 716
- 일일 변동
- 0.51%
- 월 변동
- -7.33%
- 6개월 변동
- -3.88%
- 년간 변동율
- -6.31%
20 9월, 토요일