RLGT: Radiant Logistics Inc
5.87 USD 0.04 (0.68%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RLGT hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.86 bis zu einem Hoch von 5.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Radiant Logistics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RLGT News
- Lake Street Capital senkt Kursziel für Radiant Logistics wegen Zollunsicherheit
- Lake Street Capital lowers Radiant Logistics stock price target on tariff concerns
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Radiant Logistics übertrifft im 4. Quartal 2025 die Gewinnerwartungen deutlich
- Earnings call transcript: Radiant Logistics Q4 2025 earnings beat expectations
- Umsatzprognose verfehlt: Aktie von Radiant Logistics gibt nach
- Radiant: EPS übertrifft Schätzungen um 0,06 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Radiant earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Radiant Logistics shares drop as Q4 revenue falls short of estimates
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Radiant Logistics acquires 80% stake in Mexico-based Weport
- radiant logistics changes auditors following merger
- Radiant Logistics: The Stock Is Waiting For The Bullwhip Effect (NYSE:RLGT)
- Lattice Semiconductor, SelectQuote, Radiant Logistics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Anterix (NASDAQ:ATEX), Ecolab (NYSE:ECL)
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.86 5.96
Jahresspanne
5.45 7.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.91
- Eröffnung
- 5.92
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- Tief
- 5.86
- Hoch
- 5.96
- Volumen
- 154
- Tagesänderung
- -0.68%
- Monatsänderung
- -8.42%
- 6-Monatsänderung
- -5.02%
- Jahresänderung
- -7.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K