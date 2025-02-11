KurseKategorien
Währungen / RLGT
Zurück zum Aktien

RLGT: Radiant Logistics Inc

5.87 USD 0.04 (0.68%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RLGT hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.86 bis zu einem Hoch von 5.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Radiant Logistics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RLGT News

Tagesspanne
5.86 5.96
Jahresspanne
5.45 7.94
Vorheriger Schlusskurs
5.91
Eröffnung
5.92
Bid
5.87
Ask
6.17
Tief
5.86
Hoch
5.96
Volumen
154
Tagesänderung
-0.68%
Monatsänderung
-8.42%
6-Monatsänderung
-5.02%
Jahresänderung
-7.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K