Valute / RLGT
RLGT: Radiant Logistics Inc
5.94 USD 0.03 (0.51%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RLGT ha avuto una variazione del 0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.78 e ad un massimo di 5.96.
Segui le dinamiche di Radiant Logistics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.78 5.96
Intervallo Annuale
5.45 7.94
- Chiusura Precedente
- 5.91
- Apertura
- 5.92
- Bid
- 5.94
- Ask
- 6.24
- Minimo
- 5.78
- Massimo
- 5.96
- Volume
- 716
- Variazione giornaliera
- 0.51%
- Variazione Mensile
- -7.33%
- Variazione Semestrale
- -3.88%
- Variazione Annuale
- -6.31%
21 settembre, domenica