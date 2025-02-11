Devises / RLGT
RLGT: Radiant Logistics Inc
5.94 USD 0.03 (0.51%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RLGT a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.78 et à un maximum de 5.96.
Suivez la dynamique Radiant Logistics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RLGT Nouvelles
- Lake Street Capital abaisse l’objectif de cours de Radiant Logistics en raison de préoccupations tarifaires
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Transcription de l’alerte résultats : Radiant Logistics dépasse les attentes au T4 2025
- Les actions de Radiant Logistics chutent alors que le chiffre d’affaires du T4 est inférieur aux estimations
- Le BPA de Radiant a dépassé les attentes de 0,06$, le CA en dessous des prévisions
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Radiant Logistics acquires 80% stake in Mexico-based Weport
- radiant logistics changes auditors following merger
- Radiant Logistics: The Stock Is Waiting For The Bullwhip Effect (NYSE:RLGT)
- Lattice Semiconductor, SelectQuote, Radiant Logistics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Anterix (NASDAQ:ATEX), Ecolab (NYSE:ECL)
- Radiant Logistics, Inc. (RLGT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
5.78 5.96
Range Annuel
5.45 7.94
- Clôture Précédente
- 5.91
- Ouverture
- 5.92
- Bid
- 5.94
- Ask
- 6.24
- Plus Bas
- 5.78
- Plus Haut
- 5.96
- Volume
- 716
- Changement quotidien
- 0.51%
- Changement Mensuel
- -7.33%
- Changement à 6 Mois
- -3.88%
- Changement Annuel
- -6.31%
20 septembre, samedi