通貨 / REVG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
REVG: REV Group Inc
59.34 USD 0.18 (0.30%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
REVGの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり58.52の安値と59.79の高値で取引されました。
REV Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REVG News
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why REV Group (REVG) is a Great Choice
- REV Group, Inc. (REVG) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- 5 Stocks With Relative Price Strength and Upbeat Revisions
- Rev Group Inc stock hits all-time high at 63.39 USD
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook REV Group (REVG)
- REV Group (REVG) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- REV Group: Its Robust Growth, Liquidity And Market Drivers Justify Upside Potential (REVG)
- Company News for Sep 4, 2025
- RV Maker Thor Industries Stock Sees RS Rating Ride Higher
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why REV Group Stock Popped Today
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Rev Group stock hits all-time high at 62.73 USD
- Here's What Key Metrics Tell Us About REV Group (REVG) Q3 Earnings
- REV Group (REVG) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Rev Group Posts 65% Profit Jump in Q3
- Rev Group earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- REV Group Q3 2025 slides: Strong revenue growth drives raised full-year guidance
- Salesforce, HPE, Dollar Tree, and more to report earnings Wednesday
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- Insights Into REV Group (REVG) Q3: Wall Street Projections for Key Metrics
- Rev Group stock hits all-time high at 53.8 USD
1日のレンジ
58.52 59.79
1年のレンジ
25.87 64.47
- 以前の終値
- 59.16
- 始値
- 59.11
- 買値
- 59.34
- 買値
- 59.64
- 安値
- 58.52
- 高値
- 59.79
- 出来高
- 826
- 1日の変化
- 0.30%
- 1ヶ月の変化
- 13.79%
- 6ヶ月の変化
- 91.36%
- 1年の変化
- 112.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K