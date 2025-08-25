Валюты / REVG
REVG: REV Group Inc
59.64 USD 0.59 (0.98%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REVG за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.55, а максимальная — 60.50.
Следите за динамикой REV Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
58.55 60.50
Годовой диапазон
25.87 64.47
- Предыдущее закрытие
- 60.23
- Open
- 59.95
- Bid
- 59.64
- Ask
- 59.94
- Low
- 58.55
- High
- 60.50
- Объем
- 2.829 K
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- 14.36%
- 6-месячное изменение
- 92.33%
- Годовое изменение
- 113.30%
