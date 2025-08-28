CotationsSections
REVG: REV Group Inc

58.92 USD 0.42 (0.71%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de REVG a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.91 et à un maximum de 59.16.

Suivez la dynamique REV Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
57.91 59.16
Range Annuel
25.87 64.47
Clôture Précédente
59.34
Ouverture
59.16
Bid
58.92
Ask
59.22
Plus Bas
57.91
Plus Haut
59.16
Volume
1.119 K
Changement quotidien
-0.71%
Changement Mensuel
12.98%
Changement à 6 Mois
90.00%
Changement Annuel
110.73%
